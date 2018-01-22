Минобразования о зимних каникулах азербайджанских школьников

БАКУ /Trend/ - С 27 января в средних школах Азербайджана начинаются зимние каникулы, которые продлятся до 31 января, сказал в понедельник Trend завсектором по связям с общественностью минобразования Джасарет Валехов.

Таким образом, занятия в школах начнутся первого февраля, сказал он.

Отметим, что последующие дни отдыха учащихся придутся на 8 марта – Международный женский день и праздник Новруз. Поскольку 20, 21, 22, 23 и 24 марта считаются праздничными днями, а 24 марта – суббота, которая приходится на праздничный день, то 26 марта тоже будет нерабочим днем.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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