Petronas направит трех студентов БВШН учиться в Малайзию

БАКУ /Trend/ - В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча с начальником отдела кадров представительства малазийской компании Petronas в Азербайджане Шейдой Мехтиевой и сотрудницей отдела внешних связей компании Айсель Аллахвердиевой. В ней приняли участие студенты первого и второго курсов вуза.

Открывая встречу, ректор БВШН Эльмар Гасымов рассказал о развитии сотрудничества Высшей школы с Petronas, которая является одной из ведущих компаний нефтегазового сектора в мире, остановился на цели проведения мероприятия и представил гостей студентам. Затем начальник отдела кадров представительства компании в Азербайджане Шейда Мехтиева выступила с презентацией о деятельности Petronas и "Программе спонсорства образования". Как она сообщила, компания планирует профинансировать обучение трех студентов БВШН в Технологическом университете Petronas (UTP) в Малайзии, где они смогут учиться по одной из трех специальностей: "Инженер-химик", "Инженер-нефтяник" и "Инженер-геолог по нефти и газу". Рассказав о правилах участия в программе компании по спонсированию обучения и критериях отбора кандидатов, Шейда Мехтиева отметила, что студентам, успешно закончившим учебу в UTP, может быть предоставлена возможность трудоустройства в компании. По ее словам, первый этап отбора кандидатов будет проведен сотрудниками представительства Petronas в Баку, а заключительный – сотрудниками головного офиса компании в Малайзии.

Выразив благодарность менеджменту компании за интерес к сотрудничеству с БВШН и работе со студентами вуза, Эльмар Гасымов подчеркнул, что руководство Высшей школы приветствует инициативу обучения в Малайзии, при финансовой поддержке Petronas, студентов БВШН, которые являются талантливыми молодыми людьми и перспективными специалистами, достойными работать в лучших транснациональных компаниях нефтегазовой отрасли.

В заключение встречи были даны ответы на интересующие студентов вопросы.

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