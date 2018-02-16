БВШН и Служба ASAN проводят первую выставку "Карьера"

16 февраля 2018 10:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская Высшая школа нефти (БВШН) и Школа волонтеров Cлужбы ASAN в рамках сотрудничества организуют первую совместную выставку "Карьера". Мероприятие, главная цель которого – содействовать занятости и трудоустройству молодежи в стране, проводится Центром карьеры ASAN Kadr Школы волонтеров ASAN при организационной поддержке БВШН.

Побывать на выставке, которая состоится первого марта 2018 года и пройдет с 10.00 до 17.00 в кампусе Высшей школы, смогут все желающие – доступ на выставку свободный. Ожидается, что в ней примут участие представители крупных компаний, действующих в Азербайджане. В их числе – руководители и специалисты таких известных компании и организаций как SOCAR, PASHA Insurance, Gilan Holding, EY, KPMG, Azercell, Ateshgah Insurance, Azer Turk Bank, Fireworks HR Agency и Libraff. Участники выставки смогут не только получить информацию об этих компаниях, но и встретиться с сотрудниками отделов кадров и узнать о вакансиях и правилах приема на работу. Представители компаний расскажут о своих программах набора персонала и производственной практики, а также получат возможность найти будущих сотрудников из числа посетителей выставки.

Являясь лидером среди вузов страны по числу выпускников, получивших работу сразу после окончания вуза, БВШН оказывает необходимое содействие и организационную поддержку мерам, предпринимаемым в стране для обеспечения занятости.

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