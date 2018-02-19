В Центре Гейдара Алиева состоится вечер классической музыки «Ходжалы 613»

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 26 февраля пройдет вечер классической музыки «Ходжалы 613», посвященный памяти жертв Ходжалинского геноцида, говорится в сообщении Центра, распространенном в понедельник.

В концертной программе будут представлены классические произведения азербайджанских и мировых композиторов, а также симфоническая поэма французского композитора Пьера Тилоя «Ходжалы 613».

На вечере под управлением дирижера Фуада Ибрагимова выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли.

Отметим, что симфоническая поэма Пьера Тилоя «Ходжалы 613» посвящена памяти 613 мирных азербайджанцев, ставших жертвами геноцида, совершенного армянскими вооруженными силами в азербайджанском городе Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

Произведение объединяет в себе западную классическую музыку и азербайджанскую народную музыку, включая песни «Лачын», «Сары гелин». Синтез ритмов марша, звуков шествия солдат и пулеметной очереди доносит ужасы Ходжалинской трагедии.

Симфоническая поэма «Ходжалы 613» отражает призыв к миру и предотвращению впредь таких трагедий, как Ходжалинский геноцид.

Премьера произведения прошла 21 февраля 2013 года в Париже. Затем оно было представлено в Лондоне, Мюлузе, Страсбурге, Руане, Колмаре, Брюсселе, Афинах, Вильнюсе, Берне, Женеве, Дублине и Осло.

В концертной программе в Центре Гейдара Алиева прозвучат произведения видных азербайджанских композиторов - «Азербайджанское каприччио» Фикрета Амирова, «Траурная ода», фрагмент «Путешествие» из симфонических гравюр «Дон Кихот» Гара Гараева, а также «Адажио» американского композитора Семюэля Барбера.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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