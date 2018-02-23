Для наблюдения за оползнем вблизи бакинской телебашни будут использоваться новые устройства

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана для проведения исследований в оползневой зоне на Баиловском склоне вблизи бакинской телебашни планирует установить новые устройства – реперы.

Об этом в пятницу Trend сказал начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологоразведки министерства Азиз Гаралов.

По его словам, существующее положение на этом участке не позволяет устанавливать маяки для проведения исследований.

«Трещины на поверхности земли таковы, что невозможно следить за движением при помощи маяков, при малейших сдвигах поверхности гипсовые маяки трескались. Поскольку на поверхности имеются большие трещины, там невозможно установить маяки. Поэтому, чтобы отслеживать горизонтальные перемещения в точках наблюдения, мы планируем установить геодезические реперы. Благодаря им станет возможным фиксировать сдвиги даже в 1-2 миллиметра», - сказал Гаралов.

Гаралов сказал, что в настоящее время на участке идут работы по установке реперов, и отметил, что установка новых устройств даст возможность более точно проводить исследования.

Гаралов отметил, что в настоящее время положение на Баиловском склоне стабильное.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.