Дорожная полиция Баку поздравит женщин с 8 марта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В этом Государственная дорожная полиции Баку по традиции поздравит женщин-водителей, а также участниц дорожного движения с Международным женским днем 8 марта.
Об этом в среду сказал Trend начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения и связям с общественными структурами Управления государственной дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов.
Асадов сказал, что с остановленными в день праздника женщинами-водителями будут проведены разъяснительные беседы, а также в Центральной информационной системе Государственной дорожной полиции будет проверена информация по транспортному средству.
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