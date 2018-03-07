Дорожная полиция Баку поздравит женщин с 8 марта (ФОТО)

7 марта 2018 19:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом Государственная дорожная полиции Баку по традиции поздравит женщин-водителей, а также участниц дорожного движения с Международным женским днем 8 марта.

Об этом в среду сказал Trend начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения и связям с общественными структурами Управления государственной дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

Асадов сказал, что с остановленными в день праздника женщинами-водителями будут проведены разъяснительные беседы, а также в Центральной информационной системе Государственной дорожной полиции будет проверена информация по транспортному средству.

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