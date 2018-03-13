На Абшеронском полуострове восстановят девять озер

БАКУ /Trend/ - ОАО "Тамиз Шахар" планирует к середине 2018 года приступить проектным работам в рамках второй фазы восстановления озера Беюкшор.

Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник председатель правления ОАО "Тамиз Шахар" Этибар Аббасов.

По его словам, в рамках первой фазы проекта уже очищено 300 гектаров территории. На 15 гектарах территории разбит парк и бульвар.

На втором этапе проекта, продолжил председатель правления, будет очищено 800 гектаров территории: "из них 400 гектаров будет высушено. Общая площадь озера, таким образом, составит 700 гектаров".

В целом, добавил Аббасов, в планах ОАО восстановление девяти озер на Абшеронском полуострове. Кроме того, осенью текущего года завершатся проектные работы по восстановлению Зыхского озера площадью в 100 гектаров.

Отметим, что восстановление озера Беюкшор ведется в рамках "Государственной программы о социально-экономическом развитии Баку и его поселков в 2014-2016 годах" и распоряжения главы государства "О дополнительных мерах в сфере улучшения, защиты и использования экологической ситуации на озере Беюкшор"

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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