Посольство Таджикистана и представительство ООН в Азербайджане организовали мероприятие в честь праздника Новруз (ФОТО)

17 марта 2018 00:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Ambassador Suites в Баку состоялось торжественное мероприятие в честь празднования Новруза, организованное посольством Таджикистана в Азербайджане и представительством ООН в Азербайджане, сообщает Trend.

Торжественное мероприятие прошло с участием видных общественных деятелей, глав и представителей дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане.

В своем выступлении на мероприятии резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи отметил, что Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, признав 21 марта Международным днем Новруза.

Исакзаи подчеркнул, что он из Афганистана, где тоже празднуют Новруз.

"Этот праздник отмечается в Азербайджане, Афганистане, Иране, Турции, в странах Центральной Азии. Новруз также празднуется некоторыми этническими группами. Новруз - это новое начало, время возрождения", - сказал резидент-координатор ООН в Азербайджане.

"Как вы знаете, Новруз - это новый день, новая жизнь. От имени правительства Таджикистана, от имени посольства Таджикистана поздравляю всех с этим праздником. Желаю вам всем здоровья, счастья, любви и удачи. Пусть каждый день для вас пройдет как Новруз", - отметил в своем выступлении посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли.

Супруга Гулама Исакзаи – Норма Исакзаи и супруга Рустама Соли – Мухаббат Солиева поздравили гостей мероприятия с предстоящим праздником Новруз, а также рассказали о традициях празднования Новруза в Афганистане и Таджикистане.

В ходе мероприятия гости смогли насладиться блюдами, без которых не обходится ни один стол в праздник Новруз. Были представлены различные виды плова, мясные блюда, и конечно сладости – пахлава, шекербура, гогал и другие угощения.

В исполнении деятелей искусств из Таджикистана, которые своей игрой на национальных музыкальных инструментах покорили гостей мероприятия, прозвучали музыкальные композиции. Также был представлен азербайджанский национальный танец.

Отметим, что 30 сентября 2009 года Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. 24 февраля 2010 года Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, признав 21 марта Международным днем Новруза.

Праздник Новруз отмечается в связи с приходом весны и посвящается радостному событию - завершению зимы и наступлению весны. Празднование Новруза означает встречу нового года, первого дня весны.
По мнению ученых, история этого праздника очень древняя. Согласно научным исследованиям, истоки праздника Новруз уходят в древние времена - период пророка Зардушта. Возраст праздника составляет, по мнению ученых, как минимум 3700 - максимум 5000 лет.

В древнем Вавилоне этот праздник отмечался 21-го числа Нисана (март, апрель) и продолжался он 12 дней. У каждого из этих 12 дней имелись свои ритуалы (обряды) и развлечения. В первом письменном памятнике отмечается, что праздник Новруз появился в 505 г. до нашей эры.

Пробуждение природы начинается с Новруза, и азербайджанский народ отмечает его очень торжественно, уже за месяц до его прихода. Так, по вторникам каждой недели отмечаются Су, Од, Торпаг и Ахыр чершенбе - соответственно вторники Воды, Огня, Земли и Последний (предпраздничный) вторник. Новруз богат древними традициями.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Самир Юсубов)

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