Состоялась церемония награждения победителей и призеров второго дня финалов Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку в Национальной арене гимнастики в воскресенье прошла церемония награждения победителей и призеров второго дня финалов Кубка мира по спортивной гимнастике.

В церемонии приняли участие заместитель министра спорта Азербайджана Исмайыл Исмайылов, технический представитель Международной федерации гимнастики (FIG) по женской спортивной гимнастике Любовь Адрианова, генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде, директор соревнований Наталья Буланова, технический представитель FIG по мужской спортивной гимнастике Хулио Маркос Фелипе, член исполкома Федерации гимнастики Азербайджана Мариана Василева, главный тренер мужской сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Рза Алиев, директор Национальной арены гимнастики Максуд Фарзуллаев, представители Федерации гимнастики Азербайджана и члены организационного комитета Кубка мира в Баку.

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