Граждане Ирана будут получать визы в аэропортах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Оформление въездных виз для граждан Ирана, прибывших в Азербайджан с 15 марта, будет осуществляться во всех международных аэропортах Азербайджана.

Об этом в понедельник сказал Trend глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

По словам главы пресс-службы, это решение внесет значительный вклад в дальнейшее развитие гуманитарных и торгово-экономических связей между Азербайджаном и Ираном, являющихся дружественными и соседними странами.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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