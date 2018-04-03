Минобразования Азербайджана об одинаковых требованиях к ученикам городских и сельских школ

БАКУ /Trend/ - На мониторинговых экзаменах процент учащихся, которые отказываются отвечать на задания открытого типа, значительно выше по сравнению с отказавшимися отвечать на заданиями закрытого типа, а на вопросы типа «как вы думаете» отказываются отвечать еще больше - 70 процентов.

Об этом во вторник сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде, говорится во вторник в сообщении ГЭЦ.

Представив результаты мониторинговых экзаменов по азербайджанскому языку, русскому языку, математике и английскому языку, Аббасзаде сказала, что по сравнению с 2013 годом в 2017 году в результатах по азербайджанскому и русскому языку наблюдается положительная динамика, но по математике положительной динамики нет. Мониторинги по английскому языку проводились только в 2017 году. В связи с этим председатель отметила, что для определения путей решения проблемы должен быть проведен экзамен на основе этих вопросов для учителей иностранных языков.

Временно исполняющий обязанности министра образования Азербайджана, член Совета Джейхун Байрамов сказал, что такие экзамены были проведены для учителей азербайджанского языка и литературы, а также учителей математики, а затем были проанализированы результаты.

Во время обсуждений было отмечено, что неправильно устанавливать одинаковые требования по английскому языку для городских и отдаленных сельских школ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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