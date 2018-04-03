Минобразования Азербайджана об одинаковых требованиях к ученикам городских и сельских школ

3 апреля 2018 20:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На мониторинговых экзаменах процент учащихся, которые отказываются отвечать на задания открытого типа, значительно выше по сравнению с отказавшимися отвечать на заданиями закрытого типа, а на вопросы типа «как вы думаете» отказываются отвечать еще больше - 70 процентов.

Об этом во вторник сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде, говорится во вторник в сообщении ГЭЦ.

Представив результаты мониторинговых экзаменов по азербайджанскому языку, русскому языку, математике и английскому языку, Аббасзаде сказала, что по сравнению с 2013 годом в 2017 году в результатах по азербайджанскому и русскому языку наблюдается положительная динамика, но по математике положительной динамики нет. Мониторинги по английскому языку проводились только в 2017 году. В связи с этим председатель отметила, что для определения путей решения проблемы должен быть проведен экзамен на основе этих вопросов для учителей иностранных языков.

Временно исполняющий обязанности министра образования Азербайджана, член Совета Джейхун Байрамов сказал, что такие экзамены были проведены для учителей азербайджанского языка и литературы, а также учителей математики, а затем были проанализированы результаты.

Во время обсуждений было отмечено, что неправильно устанавливать одинаковые требования по английскому языку для городских и отдаленных сельских школ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ГЭЦ Азербайджана о трудностях при подготовке бакалавров к экзамену в магистратуру
Общество 20:58
Минобразования Азербайджана сделало предупреждение в связи с погодными условиями
Общество 29 марта 22:26
Малейка Аббасзаде о проблемах на этапе собеседования при приеме на госслужбу
Общество 5 марта 20:59
В Азербайджане бакалавры, не набравшие минимальный балл, допущены ко второму этапу экзамена в магистратуру
Общество 5 марта 18:58
Исследования показывают положительную динамику в образовании в Азербайджане - министерство
Общество 5 марта 16:09
Молодые учителя составляют почти треть педагогов в азербайджанских школах
Общество 1 февраля 17:52
В Азербайджане самые высокие результаты на экзаменах в резидентуру показали по лечебному делу и педиатрии
Общество 23 января 17:53
180 бакинских школьников проверили свои знания по русскому языку и литературе (ФОТО)
Социум 19 января 10:18
Высшее образование Азербайджана необходимо интегрировать в европейское пространство - Аббасзаде
Общество 18 января 15:52
В Азербайджане введена новая модель оценивания знаний школьников
Общество 12 января 18:40
В Азербайджане продолжится строительство школ модульного типа
Общество 12 января 17:13
Объявлена новая программа для обучения азербайджанской молодежи в Венгрии
Общество 8 января 14:59
В Азербайджане будет создан Центр карьерного развития
Общество 28 декабря 2017 17:11
В минобразования Азербайджана создана рабочая группа
Общество 26 декабря 2017 16:10
В Азербайджане экзамены по приему на госслужбу будут проводиться ежегодно
Общество 25 декабря 2017 19:29
Некоторым школам в Азербайджане будет предоставлена автономия в выборе предметов
Общество 15 декабря 2017 20:48
Некоторые госорганы Азербайджана не сообщают о вакансиях в экзаменационный центр
Политика 30 ноября 2017 16:52
BP и минобразования Азербайджана продлевают проект в сфере сельского хозяйства (ФОТО)
Бизнес 24 ноября 2017 11:16