В день выборов в Совете печати Азербайджана будет работать «горячая линия»

10 апреля 2018 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совет печати (СП) Азербайджана будет осуществлять мониторинг процесса освещения журналистами президентских выборов, которые состоятся 11 апреля, сообщили во вторник в СП.

Члены правления Совета ознакомятся с условиями, созданными для журналистов, выполняющими профессиональный долг в избирательных участках, как в столице, так и в различных регионах Азербайджана. К процессу также привлечены сотрудники центральных и региональных СМИ, являющихся членами Совета.

Планируется, что мониторинг охватит абсолютное большинство из 125 избирательных округов.

Члены правления Совета также будут наблюдать за ходом выборов в качестве наблюдателей.

Кроме того, 11 апреля телефоны Совета печати (012) 441 35 30, мобильные телефоны (055) 201 99 26 и (050) 242 09 91 будут работать в режиме «горячей линии».

Журналисты могут позвонить по этим номерам в случае тех, или иных трудностей, и в случае возникновения каких-либо препятствий для журналистов Совет незамедлительно реализует необходимые меры по их устранению.

В день голосования Совет печати будет тесно функционировать с ЦИК и другими соответствующими структурами.

Напомним, что завтра, 11 апреля, в Азербайджане пройдут президентские выборы.

В Азербайджане завершилась предвыборная агитация на президентских выборах и сегодня объявлен «день тишины».

Отметим, что на президентских выборах в Азербайджане кандидатами зарегистрированы восемь человек.

В день голосования в республике будут функционировать 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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