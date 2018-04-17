В Азербайджане больные гемофилией смогут получить online-консультацию врачей

БАКУ /Trend/ - В течение этого года в Азербайджане для больных гемофилией будет создан Центр гемофилии «Информационные компьютерные технологии Smart».

Об этом во вторник сказала Trend руководитель Республиканской ассоциации больных гемофилией Гульнара Гусейнова.

По ее словам, хотя в течение трех лет для больных гемофилией было проведено более 30 семинаров, тренингов, конференций, консультаций врачей и т.д., всех пациентов в рамках перечисленных мероприятий проинформировать невозможно. Более тысячи больных и членов их семей в стране нуждаются в просвещении и консультациях специалистов.

Гусейнова отметила, что в информационной базе организации зарегистрированы 517 пациентов, больных гемофилией и другими заболеваниями крови.

«Благодаря информационным компьютерным технологиям они должны постоянно получать новости. В Азербайджане для больных гемофилией должны в прямом эфире проводиться телеконференции, таким путем они должным получать советы врачей. Поэтому в офисе ассоциации необходимо создать Центр гемофилии «Информационные компьютерные технологии Smart».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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