Представители команд "Формулы 1" уже в Баку

23 апреля 2018 12:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Команды, участвующие в Гран-при Азербайджана "Формулы 1", который состоится 27-29 апреля, уже начали прибывать в Баку.

Об этом в понедельник сказала Trend директор по вопросам маркетинга и связям с общественностью Операционного комитета Baku City Circuit (ВСС) Нигяр Арпадараи.

Она отметила, что представители команд уже в Баку, а пилоты прибудут в течение нескольких дней.

По ее словам, в Баку также доставляется необходимое снаряжение команд.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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