Азербайджанская гимнастка завоевала серебро AGF Junior Trophy в упражнениях с мячом

24 апреля 2018 13:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Нармина Самедова завоевала серебряную медаль международного юношеского турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в упражнениях с мячом.

В финале Нармина набрала 16,050 балла.

Золотую медаль завоевала представительница России Дарья Трубникова с результатом в 17,650 балла, а бронзовую медаль досталась болгарской гимнастке Татьяне Воложаниной, набравшей 15,850 балла.

Во вторник в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований международного турнира AGF Junior Trophy.

Сегодня проходят индивидуальные соревнования по всем четырем упражнениям. По итогам дня определятся победители по отдельным гимнастическим снарядам.

Азербайджан на соревнованиях представляют Арзу Джалилова - в финалах по упражнениям с булавами и лентой, Нармина Самедова - в финале с мячом и Дарья Фаршбафшахрияри - в финале с обручем.

Всего в турнире принимают участие представители 18 стран.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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