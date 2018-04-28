Федерация гимнастики Азербайджана отлично организовывает гимнастические турниры - словенская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана отлично организовывает гимнастические турниры, сказала в субботу Trend словенская гимнастка Иза Зорец на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку.

Она отметила, что впервые приехала в Баку и пребывает в восторге от того, как замечательно организован этот Кубок мира.

"Все проходит точно по расписанию, все моменты соревнований отлично проработаны организаторами, в общем, все хорошо", - сказала Зорец.

Она отметила невероятные условия, созданные для гимнастов в Национальной арене гимнастики в Баку.

"Арена просто отличная. Мне очень нравятся эти соревнования. Хорошая идея с маскотами, они очень смешные", - сказала словенская гимнастка.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня прошли квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с булавами и лентой и групповых команд с тремя мячами и двумя скакалками. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который продлится до 29 апреля 2018 года, ожидается участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.

(Автор: Максим Цурков)

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