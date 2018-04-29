Определился победитель последней автогонки FIA Formula 2 в Баку (ФОТО)

29 апреля 2018 14:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Британский пилот команды ART Grand Prix Джордж Рассел в воскресенье выиграл последнюю автогонку в классе FIA Formula 2 в Баку.

Второе место занял бразильский пилот из команды Carlin Серхио Сетте Камара. На третьем месте оказался пилот команды PERTAMINA PREMA Theodore Racing нидерландец Ник де Врис.

Накануне победителем первого соревнования стал таиландский пилот Александр Альбон, представляющий команду "DAMS". Второе место досталось британцу Джеку Айткену из команды "ART Grand Prix", третье - итальянцу Антонио Фуолко из "Charouz Racing System".

В пятницу в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «клуба Паддока».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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