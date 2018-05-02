Коллегия адвокатов Азербайджана не запрещает своим членам выступать в прессе - председатель

БАКУ /Trend/ – Коллегия адвокатов Азербайджана не запрещала ни одному адвокату, работающему в стране, выступать с обращением в прессе.

Об этом в среду сказал журналистам председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

По его словам, любой адвокат в рамках закона может выступать с обращением.

«Мы не можем вводить запрет ни для одного адвоката. В стране около тысячи адвокатов. Как можно им запрещать? Просто мы рекомендовали адвокатам, чтобы они, выступая с обращением, не раскрывали адвокатскую тайну. Соблюдающие этот принцип адвокаты могут выступать с любой другой информацией. Коллегия нацелена на то, чтобы адвокаты соблюдали требования закона «Об адвокатской деятельности», не раскрывали адвокатскую тайну, правильно выполняли стоящие перед ними задачи», - сказал Багиров.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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