Коллегия адвокатов Азербайджана не запрещает своим членам выступать в прессе - председатель

2 мая 2018 17:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – Коллегия адвокатов Азербайджана не запрещала ни одному адвокату, работающему в стране, выступать с обращением в прессе.

Об этом в среду сказал журналистам председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

По его словам, любой адвокат в рамках закона может выступать с обращением.

«Мы не можем вводить запрет ни для одного адвоката. В стране около тысячи адвокатов. Как можно им запрещать? Просто мы рекомендовали адвокатам, чтобы они, выступая с обращением, не раскрывали адвокатскую тайну. Соблюдающие этот принцип адвокаты могут выступать с любой другой информацией. Коллегия нацелена на то, чтобы адвокаты соблюдали требования закона «Об адвокатской деятельности», не раскрывали адвокатскую тайну, правильно выполняли стоящие перед ними задачи», - сказал Багиров.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Азербайджане впервые число адвокатов превысило тысячу
Общество 17:48
Коллегия адвокатов Азербайджана заинтересована в привлечении молодых юристов
Политика 15:19
В Азербайджане на каждые 10 тысяч человек приходится 11 адвокатов - председатель коллегии
Общество 14:58
В Азербайджане 90 адвокатов принесли присягу (ФОТО)
Общество 14:45
Анар Багиров: Евросуд должен ускорить рассмотрение вопроса об азербайджанских заложниках
Политика 14:09
В Азербайджане будут приняты меры в отношении лжеадвокатов
Общество 14 марта 15:39
В Азербайджане предложено оказывать бесплатную юридическую помощь семьям из Ходжалы
Общество 26 февраля 18:15
Новшества в связи с адвокатскими удостоверениями в Азербайджане
Общество 23 января 11:11
В Азербайджане кандидаты в адвокаты могут распечатать «пропускной лист» на экзамен
Общество 22 января 19:54
В Азербайджане будет проведен экзамен для будущих адвокатов
Общество 12 января 15:23
Возобновляется прием документов в Коллегию адвокатов Азербайджана
Общество 9 декабря 2017 18:04
В Азербайджане будет больше профессиональных адвокатов – Анар Багиров
Общество 8 декабря 2017 17:06
Коллегия адвокатов Азербайджана не против снижения проходного балла - председатель
Общество 8 декабря 2017 12:36
В ближайшее время начнется прием документов в Коллегию адвокатов Азербайджана - председатель
Общество 8 декабря 2017 11:58
Адвокат Ялчин Иманов исключен из Коллегии адвокатов Азербайджана
Происшествия 20 ноября 2017 18:02
Распоряжение Президента Азербайджана является образцовой инициативой в сфере защиты прав человека - адвокат
Общество 14 февраля 2017 19:26
Распоряжение Президента Азербайджана о гуманизации политики наказания заслуживает одобрения - Коллегия адвокатов
Общество 14 февраля 2017 17:24
Коллегия адвокатов: Экстрадиция Александра Лапшина в Азербайджан осуществлена в рамках международного права
Общество 9 февраля 2017 12:49