В Азербайджане может быть запрещена реклама лекарств

3 мая 2018 13:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане частично разрешена реклама лекарств, однако, этот вопрос должен быть пересмотрен, сказал в четверг на заседании парламентского комитета по здравоохранению глава комитета Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что не является сторонником рекламы лекарственных препаратов. «Эта реклама опаснее рекламы сигарет», - сказал Амирасланов.

Председатель комитета добавил, что в европейских странах реклама лекарств запрещена.

«Считаю, что и мы должны пересмотреть этот вопрос», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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