Горан Брегович подарил фейерверк музыки и эмоций гостям Центра Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку на сцене Центра Гейдара Алиева прошел потрясающий концерт известного композитора и исполнителя Горана Бреговича.

Выступление Бреговича стало уникальным событием, которое просто не могли пропустить истинные меломаны и многочисленные поклонники музыканта. Ведь любой концерт Горана Бреговича – это всегда грандиозное событие, фейерверк музыки и эмоций, великолепный голос и виртуозная техника исполнения.

Горан Брегович – музыкант с исключительной харизмой, неподражаемым артистизмом, живой и непосредственной манерой общения со зрителем. Он покорил сердца миллионов, триумфально выступая с концертами по всему миру. Умение Бреговича чувствовать и воспринимать различные музыкальные культуры позволяет ему синтезировать песни разных народов, а также элементы электронной музыки.

Музыкант завоевал популярность в Восточной Европе благодаря рок-группе "Белая пуговица" ("Bijelo Dugme"), а мировую славу - благодаря музыке, написанной к кинокартинам, среди которых несколько фильмов прославленного режиссера Эмира Кустурицы.

Музыка, написанная им к фильмам "Время цыган" ("Time of the Gypsies"), "Аризонская мечта" ("Arizona Dream") и получившему в 1995 году награду на Каннском фестивале фильму "Подземка" ("Underground"), завоевали мировую славу. Фильм французского режиссера Патриса Шерона "Королева Марго" ("La Reine Margot"), музыку к которому написал Горан Брегович, был удостоен двух наград Каннского фестиваля. Сочинения Горан Бреговича для экранных произведений богаты элементами балканской и цыганской музыки. Он записал альбомы с рядом известных исполнителей – Сезен Аксу, Кайа, Кшиштофом Кравчиком, Йоргосом Даларасом.

В Баку Горан Брегович приехал после выступления во Франции, Чехии и других странах Европы. В сопровождении оркестра под собственным руководством он исполнил музыку, написанную к известным кинофильмам, а также песни, завоевавшие популярность в мире.

С первых аккордов музыкант задал тон потрясающему концерту. В Баку Брегович и музыканты оркестра представили зажигательное и атмосферное шоу, во время которого не смолкали аплодисменты публики.

В программу концерта, насыщенного прекрасной музыкой и волнующими ритмами, были включены известные композиции, а также новые песни музыканта.

Знакомые музыкальные ритмы, звуки духовых и ударных инструментов, любимые песни из кинофильмов создали поистине фантастическую атмосферу и сделали этот вечер для зрителей незабываемым. Праздничное настроение было обеспечено всем – и слушателям в зале, и музыкантам на сцене.

Наблюдая за Гораном Бреговичем, было ясно, что музыкант в восторге от публики, пришедшей на концерт. На протяжении всего вечера он общался со зрительным залом, получал громадный заряд любви и позитива. А сколько радости он подарил слушателям - невозможно передать словами: Брегович и его музыканты творили чудеса, зрители вставали со своих мест и начинали танцевать под зажигательные ритмы.

Брегович – поистине культовый музыкант, за время его выступления аплодисменты не смолкали, публика охотно подпевала музыканту. "Давайте еще раз, громче, отлично!" - обращался Брегович к зрителям, подпевавшим ему.

Концертную программу Горан Брегович завершил композициями "Белла Чао" и "Калашников", зрители стоя приветствовали музыканта оглушительными овациями.

Это был потрясающий концерт, наполненный драйвом и невероятными эмоциями, и воспоминания о вечере еще надолго останутся в памяти зрителей!

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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