В БГУ проведена конференция, посвященная 110-летию философа Гейдара Гусейнова (ФОТО)

4 мая 2018 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) проведена Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 110-летию со дня рождения видного философа, лауреата Государственной премии СССР, академика Гейдара Гусейнова. В конференции «Научно-теоретическое наследие Гейдара Гусейнова и актуальные проблемы современной философии» приняли участие известные государственные деятели и ученые, профессорско-преподавательский состав БГУ, сообщает вуз в пятницу.

Открывая мероприятие, ректор, академик Абель Магеррамов сказал, что в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева «О проведении 110-летнего юбилея Гейдара Гусейнова» в стране проходит ряд соответствующих мероприятий. Академик Абель Магеррамов, отметив, что Гейдар Гусейнов являлся одним из первых академиков Академии наук Азербайджана, рассказал о вкладе ученого в развитие философии в Азербайджане, в том числе в БГУ. Ректор вуза подчеркнул, что хотя Гейдар Гусейнов прожил всего 42 года, он успел стать автором более 250 научных работ.

После демонстрации фильма, посвященного философу, декан факультета социальных наук и психологии, профессор Хикмет Ализаде выступил с докладом на тему «Жизнь и деятельность Гейдара Гусейнова».

На пленарном заседании конференции выступили профессора Бахтияр Алиев, Иззет Рустамов и Азиз Мамедов.

Выступивший Муса Оруджев от имени семьи Гейдара Гусейнова выразил признательность организаторам и участникам мероприятия.

Конференция продолжила свою работу заседаниями секций.

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