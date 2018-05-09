Завтра в Баку будет 27 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, днем в некоторых местах полуострова возможен кратковременный моросящий дождь, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в среду.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха ночью 15-18 градусов, днем 22-27 градусов тепла.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) в течение дня ожидается переменная облачность. Северо-западный ветер днем сменится юго-западным. Температура морской воды составит 13-14 градусов.

На южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) в течение дня ожидается переменная облачность. Будет преобладать северный ветер. Температура морской воды 17-18 градусов.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидаются умеренный ветер хазри и комфортные температурные условия, что будет благоприятно для метеочувствительных людей.

В Нахчыванской Автономной Республике в некоторых местах ожидаются грозы, возможны дожди. Местами осадки примут интенсивный характер. Будет преобладать западный ветер с усилением во время грозы.

Температура воздуха ночью 7-12, днем 21-26 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах в некоторых местах ожидаются грозы, возможны дожди, местами интенсивные. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью 5-10, днем 11-16 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах в основном без осадков. Однако днем в некоторых местах ожидаются грозы, возможны дожди. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью 12-16, днем 21-26 градусов тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в некоторых местах гроза, возможны кратковременные дожди. Местами осадки примут интенсивный характер. Утром в некоторых местах ожидается туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью 5-10, днем 12-17 градусов тепла.

В Центральном Аране: в районах Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалы в некоторых местах ожидаются грозы, возможны кратковременные дожди. Местами осадки примут интенсивный характер. Утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью 12-16, днем 24-29 градусов тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах в основном без осадков, однако днем в некоторых местах возможны дожди. Утром в горах ожидается туман. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью 15-18, днем 22-26 градусов тепла, в горах ночью 9-14, днем 15-20 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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