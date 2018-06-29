Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по спортивной гимнастике проходят четко и слажено – зрительница

БАКУ /Trend/ - Проведение в Азербайджане как международных, так республиканских соревнований по гимнастике повышает у подрастающего поколения интерес к этому виду спорту, сказала Trend в пятницу зрительница соревнований Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике Юлия Забайрацкая.

"Впервые посещаю соревнования в Национальной арене гимнастики, раньше часто наблюдала за выступлениями спортсменов по телевизору. Смотреть вживую всегда ярче и интереснее, и конечно эмоций всегда больше", - сказала зрительница.

Забайрацкая отметила высокий уровень организации спортивного мероприятия.

"Соревнования организованы очень хорошо, они проходят четко и слажено", - добавила она.

Сегодня в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике.

На турнире выступят более 100 гимнастов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы “Оджаг Спорт” и “Нефтчи”, Культурный центр “Зиря”, Республиканский Олимпийский спортивный лицей, а также город Сумгайыт.

Женщины выступают в возрастных категориях “взрослых”, “юниоров”, “пре-юниоров”, “детей” и “малышей”, а мужчины - в возрастных группах “взрослых”, “юниоров”, “пре-юниоров”, “детей”, “малышей, “младших” и “детишек”.

Соревнования продлятся два дня.

(Автор: Джани Бабаева)

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