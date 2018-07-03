В Азербайджане температура воздуха поднимется до 44 градусов

БАКУ /Trend/ - Сегодня на территории Азербайджана по-прежнему аномально жарко, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном во вторник.

Напомнив, что в связи с аномальной жарой днем с 11:00 до 17:00 рискованно находиться под прямыми солнечными лучами, минэкологии рекомендует использовать все возможные солнцезащитные средства.

Как говорится в сообщении ведомства, аномальная жара сохранится до 4 июля.

Максимальная температура в Баку и Абшеронском полуострове будет 39-41 градус, в отдельных местах Нахчыванской АР и Центрального Арана – 40-44, в горных районах 27-32 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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