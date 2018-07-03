"Азерсу": Водоснабжение будет восстановлено сразу после возобновления подачи электроэнергии

3 июля 2018 20:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в связи с повторным отключением электроэнергии возникли и проблемы в подаче воды.

Об этом во вторник сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

По его словам, подача воды будет восстановлена после того, как будет обеспечена подача электроэнергии.

"В настоящее время все сотрудники ОАО "Азерсу" работают над устранением проблемы, мы ждем подачи электроэнергии", - отметил Джабраиллы.

По его словам, прекращение подачи электроэнергии привело к проблеме в работе магистрального водопровода Огуз-Габала-Баку.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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