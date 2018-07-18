В Азербайджане начались приемные экзамены по I и IV группам специальностей вузов

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит сегодня приемные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей на 2018/2019 учебный год, говорится в сообщении Центра, распространенном в среду.

Экзамены проходят в 11 городах Азербайджана - Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гекчае, Ширване, Лянкяране, Хачмазе, в общей сложности в 49 зданиях.

Ожидается, что в экзаменах примут участие 26332 абитуриентов, из которых 21734 абитуриента будут сдавать экзамены по I группе специальностей, 4598 – по IV группе.

В экзаменах ожидается участие 24244 абитуриентов азербайджанского сектора (по I группе - 20125, по IV группе - 4119 человек),а также 2088 абитуриентов русского сектора (по I группе - 1609, по IV группе - 479 человек).

21425 человек являются выпускниками средних общеобразовательных школ текущего года, 4260 – выпускники прошлых лет. 67 человек закончили высшие учебные заведения, 580 – колледжи. 115 абитуриентов являются иностранными гражданами. Самый взрослый абитуриент 1962 года рождения, самый молодой – 2003 года.

Сразу по завершении экзаменов независимые эксперты проведут экспертизу тестовых заданий. Правильные ответы вопросов будут размещены на сайте ГЭЦ и на странице в Facebook.

После завершения обработки карт ответов абитуриентов результаты и графическое изображение карт ответов каждого абитуриента через 3-4 дня после экзамена будут размещены на сайте ГЭЦ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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