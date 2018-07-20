Завтра в Баку будет ветрено

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер.

Об этом Trend сообщили в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 24-26 градусов, днем - 28-33 градуса тепла. В Баку температура воздуха ночью 24-26 градусов, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 751 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75, днем 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды будет 25-26 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 26-27 градусов. В связи с временами усиливающимся северо-западным ветром рекомендуется быть осторожными на пляжах.

В районах Азербайджана местами возможны гроза, дождь, в отдельных районах - ливни и град. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 20-25 градусов, днем - 30-35 градусов тепла. В горах ночью температура 12-17 градусов, днем - 20-25 градусов тепла.

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