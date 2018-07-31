В Азербайджане прошла церемония открытия международного конкурса "Кубок моря-2018" (ФОТО)

31 июля 2018 21:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в штаб-квартире Военно-морских сил Азербайджана в рамках Армейских международных игр–2018 состоялась торжественная церемония открытия международных соревнований «Кубок моря-2018».

В церемонии открытия приняли участие военнослужащие, представители стран-участниц, а также Турции, Пакистана, США, Вьетнама, Саудовской Аравии, Бахрейна, Болгарии и других стран, аккредитованных в Азербайджане, а также руководящий состав ВМС.

Затем на церемонию были приглашены бригада судей конкурса и команды "Кубка моря-2018".

Участники конкурса - Каспийская флотилия Российской Федерации, команды ВМС Ирана, Казахстана и Азербайджана в сопровождении военного оркестра. На церемонии прозвучал государственный гимн Азербайджана, был поднят флаг республики.

Были подняты флаги IV Армейских международных игр и конкурса "Кубок моря-2018".

Выступившие на мероприятии председатель организационного комитета, конкурса заместитель начальника Генштаба ВС Азербайджана, генерал-лейтенант Низам Османов и замминистра обороны, генерал-лейтенант Керим Велиев поприветствовали участников церемонии и гостей, передали им поздравления министра обороны и объявили "Кубок моря-2018" открытым.

В рамках соревнований Армейских международных игр–2018 с 28 июля по 11 августа на территории Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Ирана и России будут организованы 28 конкурсов. Азербайджанские военнослужащие будут участвовать в пяти конкурсах. Наряду с «Кубком моря» в Баку, они примут участие в конкурсах «Танковый биатлон» и «Полевая кухня» в России, «Мастера артиллерийского огня» в Казахстане и «Снайперский рубеж» в Беларуси.

Военнослужащие Азербайджана также будут представлять страну в качестве наблюдателей на конкурсах «Глубина», который пройдет в Иране, и «Отличники войсковой разведки» в России.

В соревнованиях в качестве наблюдателей будут участвовать представители ВС Турции, Пакистана, Бахрейна, Саудовской Аравии и США.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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