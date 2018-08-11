Награждены призеры второго дня Чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку прошла церемония награждения призеров второго дня соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

Во второй день соревнований завершились выступления гимнасток 2003-2005, 2006-2007 и 2002 годов рождения.

Среди гимнасток 2006-2007 годов рождения весь подиум заняли представительницы клуба "Оджаг Спорт". Так, первое место завоевала Нигяр Усубова, второе место - Захра Пашаева, а третье место - Алина Гезялова.

Представительницы клуба стали сильнейшими и в соревнованиях граций 2003-2005 годов рождения. Золото в данной возрастной категории завоевала Елизавета Лузан, серебро - Арзу Джалилова, а бронзу - Нармина Самедова.

Что касается выступлений гимнасток 2002 года рождения, то здесь сильнейшей оказалась Зохра Агамирова, второе место заняла Вероника Гудис, а третье - Дарья Сорокина. Все три гимнастки также представляют клуб "Оджаг Спорт".

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

Сегодня пройдут индивидуальные выступления гимнасток 2006-2007, 2003-2005 и 2002 годов рождения. Победители будут определены по сумме многоборья.

Всего в соревнованиях принимают участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы “Оджаг Спорт” и “АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр “Сярхядчи”, Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.

В ходе соревнований, которые завершатся в воскресенье, также будут организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.

(Автор: Анвар Мамедов)

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