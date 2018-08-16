В Азербайджане будет расширен список трансплантируемых органов

16 августа 2018 15:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане готовятся изменения в закон «О трансплантации человеческих органов и (или) тканей».

Как сказал Trend заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев, во всем мире трансплантация органов примерно на 85-90 процентов осуществляется за счет органов, взятых у трупа.

"В связи с тем, что в Азербайджане не проводится трансплантация таких органов, трансплантация осуществляется за счет органов, взятых у живого человека. Это, с одной стороны, риск для донора, с другой стороны, не позволяет проводить более обширную трансплантацию. То есть живой человек может давать только парные органы, к примеру одну почку, и еще орган, который сам восстанавливается, то есть печень. Но невозможно использовать для трансплантации остальные органы живого человека", - отметил Гулиев.

По его словам, в Азербайджане уже 15 лет проводится трансплантация органов, но до настоящего времени не проводилась работа по трансплантации органа, взятого у трупа.

"Для этого необходимо создать правовую базу. Созданная для этого рабочая группа определяет правила и условия трансплантации органов от трупа, правила получения разрешения на трансплантацию, технические требования к клиникам и другие вопросы. Эти вопросы должны быть решены", - сказал зампредседателя парламентского комитета.

По его словам, за последнее годы появились научно-технические новшества, которые также нужно добавить в закон.

"В том числе важным вопросом является создание реестра доноров и лиц, нуждающихся в донорском органе. Кроме этого, в действующем законе содержится список органов для трансплантации, то есть почка, печень, роговица глаза. Но теперь ведется работа по расширению списка органов для трансплантация и включению в него трансплантации сердечно-легочного комплекса, костно-мышечного комплекса, части поджелудочной железы и т.д.", - добавил Гулиев.

После завершения этой работы, сказал Гулиев, изменения будут обсуждаться в комитете по здравоохранению парламента, а затем рекомендованы Милли Меджлису.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Показ в Болгарии фильма об армянских зверствах свидетельствует о невозможности скрыть правду - депутат
Политика 3 июля 19:32
Азербайджан увеличил доходы и расходы госбюджета-2018
Бизнес 29 июня 13:04
Министр финансов Азербайджана о причинах пересмотра госбюджета на 2018 год
Бизнес 29 июня 12:59
Володин предложил создать межпарламентскую комиссию высокого уровня Госдумы и Милли Меджлиса
Политика 25 июня 12:01
Председатель Госдумы России прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Политика 24 июня 18:25
Азербайджан рассчитывает на углубление связей с Китаем
Бизнес 23 июня 16:27
Лента новостей
Проверен ход строительных работ в Военном лицее им. Дж. Нахчыванского в Баку (ФОТО)
Общество 16:58
В Азербайджане капитально ремонтируются многие учреждения реабилитации инвалидов (ФОТО)
Общество 16:55
На долю Узбекистана пришлось 85% всей зарубежной добычи газа «ЛУКОЙЛ»
Энергетика 16:41
В ходе таджикско-узбекский бизнес-форума подписано контрактов на сумму свыше $100 млн
Узбекистан 16:39
Победа сборной Азербайджана на чемпионате Европы по мини-футболу (ФОТО)
Спорт 16:38
Узбекистан и ВБ будут сотрудничать в создании альтернативных сетей для Центральной и Южной Азии
ИКТ 16:35
В Азербайджане завершено финансирование пенсий за август
Экономика 16:34
В Швеции произошла крупная вспышка кишечной инфекции
Европа 16:32
Иллюзия о "великой Армении" угрожает стране исчезновением с политической карты - эксперт
Политика 16:29