Азербайджанские яхтсмены одержали победу на парусной регате в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Яхтсмены Федерации парусного спорта Азербайджана одержали победу на Международной парусной регате яхт на Кубок Каспия в казахстанском городе Актау, говорится в четверг в сообщении федерации.

Наряду с азербайджанскими яхтсменами в соревнованиях принимали участие спортсмены яхт-клубов Казахстана и Узбекистана.

Азербайджанские спортсмены заняли первое и третье места, спортсменки заняли первое, второе и третье места.

Отметим, что Азербайджан на соревнованиях представляли Мурад Гаджизаде, Кристина Керимова, Айла Бабаева, Фидан Агазаде, Сахавет Азимов, Ниджат Шукюров, Исмаил Гамидов, капитан экипажа Бурджу Алгон Джаоджанни, главный тренер по классу "Оптимист" Сейхун Йылдыз, помощник тренера Александр Князев.

Напомним, что молодая азербайджанская яхтсменка Кристина Керимова показала высокий результат в международной регате "Easter Regatta", которая прошла в Словении, заняв четвертое место среди 139 спортсменов.

Главной целью Федерации парусного спорта Азербайджана является постоянное усиление материально-технической базы, формирование тренерского корпуса, привлечение новых спортсменов в команду. В федерации в настоящий момент сформированы две команды по классам "Оптимист" и "Лазер". В эти классах работают приглашенные из-за рубежа два главных тренера. Тренировки команд проводятся именно с помощью приглашенных иностранных спортивных менеджеров, специалистов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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