Azercell продолжает реализацию социальных проектов, нацеленных на благополучие детей (ФОТО)

17 августа 2018 12:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мобильная глазная и «мобильная стоматологическая клиники, реализованные инициатором различных социальных кампаний OOO Azercell Telekom, продолжают свою деятельность и в жаркие летние месяцы.

Врачи мобильной стоматологической клиники, регулярно посещающей детские дома и дома престарелых, в июле обследовали 18 детей, проживающих в социальном приюте в поселке Забрат, которым по мере необходимости было назначено лечение. Мобильная стоматологическая клиника Azercell, оснащенная самым современным медицинским оборудованием, служит защите здоровья детей, в частности воспитанников детских домов и детей, лишенных родительской опеки. Клиника планирует и далее оказывать бесплатную медицинскую помощь людям, нуждающимся в срочной офтальмологической помощи почти во всех регионах нашей страны.

Проект мобильная глазная клиника, стартовавший первого июня 2011 года в международный день защиты детей, также прордолжает оказывать помощь нуждающимся в профилактике глазных заболеваний людям в Баку и во многих регионах Азербайджана. Целью проекта является организация всестороннего офтальмологического обследования у детей, лишенных родительской опеки, престарелых лиц и малообеспеченных семей. Пациенты проходят обследование у профессиональных офтальмологов и получают необходимую консультацию по профилактике глазных заболеваний. В июле врачи клиники обследовали и назначили лечение 42-м малообеспеченным и одиноким лицам при организационной поддержке общества красного полумесяца. Бесплатным обследованием клиники воспользовались также 35 детей из общественного объединения социальной реабилитации «Duyğu», нуждающимся были бесплатно предоставлены очки.

Для сведения отметим, что в рамках проекта с прошлого года в мобильной глазной клинике обследование прошли более 1,5 тысячи человек.

ООО Azercell Telekom, будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48 процентов рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80 процента территории страны (за исключением 20 процента оккупированной территорий) и 99,8 процента населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного интернета, создание сети на территории метрополитена, Call-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи Asan Imza и т.д.

В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного золотого сертификата «Investors In People» (инвесторы в людей).

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