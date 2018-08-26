От парка Центра Гейдара Алиева по улицам Баку прошел традиционный пробег классических автомобилей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Баку вновь превратился в автомобильный музей под открытым небом. В заключительные дни лета Автомобильная федерация Азербайджана подарила тысячам бакинцев и многочисленным гостям города очередной незабываемый праздник, сообщает Trend.

Праздничное торжество в парке Центра Гейдара Алиева началось с парада и выставки классических автомобилей. Несмотря на то, что сегодня производятся автомобили, соответствующие самым последним новшествам, все еще есть машины, которые до наших дней не вышли из моды, а самое главное, не утратили своего качества. Есть марки автомашин, которые не производятся в настоящее время, но все еще находятся в сфере интереса автолюбителей. Как говорится, есть просто машины, а есть автомобили, которые являются эталонами и ценными экземплярами во все времена. И это бесспорно ретро-автомобили!

Представители творческой интеллигенции, молодежи и, конечно же, автолюбители и поклонники антикварных авто могли совершить своеобразный экскурс в историю производства транспортных средств, познакомиться с различными этапами развития автомобильной индустрии, насладиться красотой и элегантностью классических машин, сфотографироваться или сделать селфи, посидеть за рулем легендарных классических автомобилей.

В традиционном автопробеге, который проходит по центральным улицам Баку, принимают участие классические автомобили, произведенные до 1980 года. Блестящие, словно сошедшие с ретро-открыток, красавцы-автомобили различных моделей и цветов - легенды мирового автопрома «Mercedes», «Rolls-Royce», «Mustang», «Chrysler», «Ford», «Volvo», «BMW», а также «Победы», «Запорожцы», «Москвичи», ГАЗы, ЗИЛы, ЗИМы и другие уникальные автомобили погружали в атмосферу ностальгии, любимых фильмов и ретро-шлягеров. Более ста автомобилей, в числе которых экспонаты выставки классических автомобилей, демонстрирующихся в Центре Гейдара Алиева, украшенных национальными флагами, праздничной колонной проехали по улицам, вернувшись к Центру Гейдара Алиева.

Парад вызвал большой интерес жителей города, туристов и, конечно же, любителей классических автомобилей.

Самый пожилой участник пробега 93-летний ветеран Великой Отечественной войны, орденоносец и истребитель-бомбардировщик Дамет Набиев вместе с внуком Кямилем принял участие на УАЗ-69, 1956 года выпуска: «Замечательный праздник для всех, глаза радуются, когда видишь, как наш народ живет в радости и благоденствии. Желаю Азербайджану мира и процветания и скорейшего освобождения оккупированных территорий нашей страны. Наш народ всегда был победителем, и наша история с испокон веков пишется золотыми буквами».

60-летний врач Кямран Гусейнзаде принял участие в автопробеге на BMW 321, 1936 года выпуска: «Участие в автопробеге стало своеобразным подарком себе на юбилей. Я приобрел автомобиль двенадцать лет назад в плохом состоянии. Буквально по крупицам, с большим трудом и терпением восстановил его, дал вторую жизнь. Теперь вот ездим с семьей на различные праздники или в гости, и бывает очень приятно, когда по пути все смотрят на автомобиль, который стал моим вторым детищем».

33-летний Анар Абилов принял участие на BMW 3, 1948 года выпуска: «Три года назад я приобрел этот автомобиль, храню его в гараже, но с удовольствием решил принять участие в пробеге. Замечательный праздник, который традиционно объединяет любителей ретро-автомобилей».

ЗМЛ «Москвич 401» 1949 года выпуска является семейной реликвией семьи Князевых, и достался 55-летнему Асефу от дедушки: «Автомобиль моложе меня на 15 лет и был приобретен еще в 1950 году. И что самое интересное, все детали, корпус и аксессуары на нем родные и никогда не менялись. Настолько мы бережно к нему относились, как с собственному ребенку. Причем этот автомобиль не пылится в гараже, я на нем иногда принимаю участие в различных мероприятиях, но только летом. В нашей семье есть еще один ретро-автомобиль ГАЗ М-1, 1937 года выпуска, тоже с заводскими деталями».

Среди гостей было немало туристов. Семейная чета Сергей и Галина Валеркины приехали из Москвы (Россия): «Не впервые приезжаем в Баку, который прекрасен по своей архитектуре и доброжелательности людей. Очень крутой автопробег, здесь мы увидели множество уникальных автомобилей, как по году выпуска, так и по своей красоте и сохранившемуся облику».

Насер Мустафа приехал из Дубая (ОАЭ) вместе со своей большой семьей, супругой и четырьмя детьми: «Впервые видим парад классических автомобилей, поэтому приятно удивлены и восхищены. Очень замечательно, что Баку отличается не только своей красотой, гостеприимством и национальной кухней, но и такими мероприятиями».

После парада в парке Центра Гейдара Алиева были организованы потрясающие развлекательные программы и представлена концертная программа.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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