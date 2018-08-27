Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью на шахматном турнире в Сент-Луисе

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в восьмом туре Кубка Синкфилда.

Шахматный турнир проходит в американском Сент-Луисе.

По итогам тура в остальных встречах также были зафиксированы ничейные результаты. В рамках тура встречи провели Сергей Карякин (Россия) и Хикару Накамура (США), Фабиано Каруана (США) и Вишванатан Ананд (Индия), Александр Грищук (Россия) и Уэсли Со (США), Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Левон Аронян (Армения).

После восьми туров лидирует Каруана, который набрал 5 очков. Места со второго по пятое делят Мамедьяров, Грищук, Аронян и Карлсен, в активе которых по 4,5 очка. На шестой и седьмой строчках турнирной таблицы расположились Вашье-Лаграв и Ананд (по 4 очка). Далее расположились Со (3,5) и Накамура (3), Карякин замыкает турнирную таблицу (2,5).

Победитель Кубка Синкфилда получит $75 тысяч.

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