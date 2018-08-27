Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью на шахматном турнире в Сент-Луисе

27 августа 2018 03:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в восьмом туре Кубка Синкфилда.

Шахматный турнир проходит в американском Сент-Луисе.

По итогам тура в остальных встречах также были зафиксированы ничейные результаты. В рамках тура встречи провели Сергей Карякин (Россия) и Хикару Накамура (США), Фабиано Каруана (США) и Вишванатан Ананд (Индия), Александр Грищук (Россия) и Уэсли Со (США), Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Левон Аронян (Армения).

После восьми туров лидирует Каруана, который набрал 5 очков. Места со второго по пятое делят Мамедьяров, Грищук, Аронян и Карлсен, в активе которых по 4,5 очка. На шестой и седьмой строчках турнирной таблицы расположились Вашье-Лаграв и Ананд (по 4 очка). Далее расположились Со (3,5) и Накамура (3), Карякин замыкает турнирную таблицу (2,5).

Победитель Кубка Синкфилда получит $75 тысяч.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью в матче четвертого тура супертурнира Sinquefield Cup
Общество 22 августа 01:00
Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью с Уэсли Со на турнире претендентов
Общество 23 марта 22:59
Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью в матче десятого тура турнира претендентов
Общество 23 марта 01:11
Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью в матче седьмого тура турнира претендентов
Общество 18 марта 23:25
Шахрияр Мамедъяров победил Карякина в первом туре турнира претендентов
Общество 11 марта 00:47
Шахрияр Мамедъяров завоевал пятую победу на супертурнире "Tata Steel Chess"
Общество 25 января 00:18
Лента новостей
Сенатора Маккейна похоронят 2 сентября
США 02:20
Виновник трагедии во Флориде открыл огонь, проиграв в видеоигру - СМИ
США 02:14
Уровень газификации в Азербайджане составляет 95% – глава SOCAR
Энергетика 01:03
В парке Центра Гейдара Алиева состоялся грандиозный концерт звезд эстрады (ФОТО)
Общество 00:49
Президент Ильхам Алиев: Я хочу, чтобы в каждом уголке Азербайджана люди жили еще лучше, уровень их жизни рос
Политика 00:38
Лукашенко пока не определился с кандидатурой нового посла Беларуси в России
Другие страны 26 августа 23:41
Президент Ильхам Алиев: У виноградарства в Aзербайджане прекрасное будущее
Политика 26 августа 23:25
Подозреваемый в стрельбе во Флориде мертв
США 26 августа 23:20
При поддержке Фонда Гейдара Алиева организовано очередное празднество для детей (ФОТО, ВИДЕО)
Общество 26 августа 23:11