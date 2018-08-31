На участке дороги Баку-Губа-госграница с Россией продолжается обновление дорожной разметки

БАКУ /Trend/ - На автомобильной дороге Баку-Губа-госграница с Россией продолжаются работы по обновлению дорожной разметки, говорится в пятницу в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, работы по обновлению дорожной разметки, проводимые на 28-45 километрах автодороги с целью регулирования безопасного движения автотранспорта, продолжатся до сегодняшнего вечера.

В сообщении Госагентства водителям напоминается о необходимости быть внимательными во время движения по указанной дороге, соблюдать временные дорожные знаки.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.