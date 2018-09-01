В Азербайджане за последние пять лет заметно увеличилось число поступающих в вузы

1 сентября 2018 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана обнародовало предварительные результаты приемных экзаменов в вузы по уровню бакалавриата на 2018/2019 учебный год. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Согласно проведенному анализу, за последние пять лет число прогнозируемых мест по приему на уровень бакалавриата вузов увеличилось на 20,8 процента. В то же время за этот период улучшились результаты абитуриентов на экзаменах в I-IV группы специальностей, получивших право участия в конкурсе. Также в этот период наблюдался значительный рост числа абитуриентов, выполнивших условия конкурса на приемных экзаменах. Так, число абитуриентов, выполнивших условия конкурса в этом учебном году по сравнению с прошлым годом (35790 человек), повысилось на 6,7 процента и составило 38201 человек.

Отметим, что согласно результатам второго этапа приемных экзаменов этого года, 40 806 абитуриентов в I-V группах специальностей смогли поступить в вузы.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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