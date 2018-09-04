Все азербайджанские паломники благополучно вернулись с хаджа - УМК

4 сентября 2018 19:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Можно сказать, что все азербайджанские паломники благополучно вернулись с хаджа. Уже два года, как среди азербайджанских паломников не наблюдается случаев заболевания, все они благополучно возвращаются домой.

Об этом во вторник сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

"В советский период ежегодно лишь один-два человека совершали паломничество. Нынешние условия, сложившиеся в период независимости, позволяют людям совершать хадж. Поэтому мы выражаем благодарность нашему государству", - сказал председатель УМК.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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