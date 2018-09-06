В новом учебном году в бакинских школах будут обучаться более 400 учеников

6 сентября 2018 20:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В общеобразовательных учреждениях находящихся в подчинении Управления образования Баку в новом учебном году будут обучаться, в общей сложности, 442 147 учеников, говорится в четверг в сообщении Управления.

В первом классе будут обучаться более 47 000 учеников, в 9 классе - 30 139 учеников, в 10 классе - 21 102 учеников, в 11 классе - 20 379 учеников, в 12 классе (обучающиеся заочно) – 690 учеников.

Планируется, что в 263 общеобразовательных школах Баку будут действовать 940 дошкольных подготовительных групп. В 2018/2019 учебном году 75 процентов детей в возрасте пяти лет будут привлекаться к дошкольной подготовке.

Согласно данным на 6 августа, посредством электронной системы (mektebeqebul.edu.az) для приема в первый класс поступило 46 420 запросов. С помощью сайта размещено 43 827 запросов о приеме в общеобразовательные школы, 2 593 запросов – в лицеи и гимназии. Этот показатель близок к прогнозу приема учеников в первые классы примерно на 98 процентов.

Отметим, что при подчинении Управления образования по городу Баку действуют 307 общеобразовательных школ, три средние школы особого типа и семь очных и заочных вечерних школ, что, в целом, составляет 317 школ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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