Bank Respublika порадовал первоклассников из прифронтовой зоны (ФОТО)

Роль образования в формировании и становлении человека как личности – неоспорима. Поэтому общество формируется в соответствии с уровнем и качеством образования.

Выделяющий особое внимание социальным проектам Bank Respublika в этот раз с целью поддержки образования обрадовал первоклассников из прифронтовой зоны.

Сотрудники банка вместе с благотворительной организацией “Güvən” накануне нового учебного года побывали в пяти школах, находящихся в поселке Гайыдыш, Физулинского района и в селе Джоджуг Марджанлы, Джабраильского района.

На встречах сотрудники банка подарили портфели и школьные принадлежности более чем 100 детям из семей вынужденных переселенцев, которые в этом году пойдут в первый класс, и пожелали им успехов в учёбе, приобретении новых знаний и становлении в будущем выдающимися личностями нашей страны.

Преподаватели, выступившие на мероприятии, отметили, что, несмотря на расположение школы близко к линии соприкосновения с врагом, успеваемость школьников и качество образования на очень высоком уровне.

Как сообщили в Bank Respublika, политика корпоративной социальной ответственности является одной из приоритетных сфер для банка, и в будущем планируется продолжить реализацию подобных социальных проектов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, странице в Facebook банка или по номеру 144.

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