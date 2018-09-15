В Баку спецтехника будет регистрировать незаконную парковку автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку для составления электронных протоколов за административные правонарушения в местах парковки и местах, где запрещена парковка, проводится установка спецтехники, которая будет вести фото- и видеосъемку, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в субботу.

Как говорится в сообщении, процесс установки завершится в ближайшее время. Наряду с установкой новых технических средств используется и существующий потенциал, а также усовершенствована работа системы камер контроля за незаконной парковкой, посредством которой усилен контроль над дорогами.

В настоящее время посредством этих камер устанавливаются автотранспортные средства, нарушившие правила парковки на дорогах, сообщили в агентстве.

Информация о водителях, совершивших административное правонарушение, собирается в базе для принятия в их отношении дальнейших мер.

«На большинстве улиц и проспектов Баку, в особенности на дорогах, где интенсивное движение и в часы пик наблюдается плотный транспортный поток, уже функционируют камеры контроля за незаконной парковкой. Контроль за дорогами осуществляется круглосуточно", - говорится в сообщении.

БТА призвало водителей быть более внимательными при парковке автомобилей и не парковать их в недозволенных местах.

Отметим, что в Баку пересматривается политика парковки автомобилей, которая нацелена на установку автоматизированной системы с программным обеспечением. Главная цель - оказывать гражданам современные, качественные и прозрачные услуги.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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