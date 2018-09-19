«Азерсу»: В текущем году улучшится водоснабжение 21 района страны (эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В этом году ОАО «Азерсу» улучшит водоснабжение 21 района страны, сообщил в среду Trend глава пресс-службы Анар Джабраиллы.

По словам главы пресс-службы, в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по улучшения водоснабжения населения» от 9 апреля 2018 года, в 30 населенных пунктах 13 районов республики будут реализованы проекты по питьевой воде.

«Проекты принесут пользу 45 тысячи жителям 30 сел. Всего в рамках проектов, реализуемых ОАО «Азерсу», включая проекты с государственными инвестициями, будет улучшено водоснабжение порядка 65 тысяч жителей в 46 населенных пунктах 21 района Азербайджана», - подчеркнул Джабраиллы

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.