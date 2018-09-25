В Азербайджане проходит испытания снайперская винтовка "Вашаг" (ФОТО)

25 сентября 2018 14:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проходит испытания снайперская винтовка "Вашаг" (Рысь), отвечающая самым современным стандартам.

Снайперская винтовка калибра 8,6 мм и длиной гильзы 70 мм весит 6,5 килограмма.

Несмотря на то, что прицельная дальность винтовки составляет 1200 метров, она способна поражать цель на расстоянии до 1500 метров. Данная снайперская винтовка способна стрелять по 30-сантиметровой цели с расстояния 1500 метров.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ожидается увеличение добычи на азербайджанском нефтегазовом блоке «Бахар-Гум Дениз»
Энергетика 14:49
Международная служба заказа такси теперь и в Гяндже: чего ожидать водителям? (Эксклюзив)
Бизнес 14:41
Болгария намерена расширить сотрудничество с Бакинским портом
Бизнес 14:28
"Вертолеты России" обсудят создание сервисного центра в Азербайджане
Бизнес 12:42
Церетели приветствует активную роль парламентариев Азербайджана в ПА ОБСЕ
Политика 11:11
Нагорно-карабахский конфликт представляет угрозу для региональной безопасности - глава МИД Пакистана
Нагорно-карабахский конфликт 10:08
Лента новостей
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с председателем Сената Италии (ФОТО)
Политика 14:59
Визит Владимира Путина в Баку усилит партнерские связи Азербайджана и России
Точка зрения 14:58
В Казахстане создадут цифровые фермы
Казахстан 14:58
ОПЕК прогнозирует рост спроса на энергоносители на треть к 2040 году
Энергетика 14:50
Ожидается увеличение добычи на азербайджанском нефтегазовом блоке «Бахар-Гум Дениз»
Энергетика 14:49
МИД России: Поставки С-300 Сирии не направлены против Израиля
Россия 14:41
Международная служба заказа такси теперь и в Гяндже: чего ожидать водителям? (Эксклюзив)
Бизнес 14:41
Tacir kart от PASHA Bank
Бизнес 14:38
Первый канал России начинает съемки многосерийного художественного фильма о Муслиме Магомаеве (ФОТО)
Культура 14:29