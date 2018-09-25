В Азербайджане проходит испытания снайперская винтовка "Вашаг" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проходит испытания снайперская винтовка "Вашаг" (Рысь), отвечающая самым современным стандартам.

Снайперская винтовка калибра 8,6 мм и длиной гильзы 70 мм весит 6,5 килограмма.

Несмотря на то, что прицельная дальность винтовки составляет 1200 метров, она способна поражать цель на расстоянии до 1500 метров. Данная снайперская винтовка способна стрелять по 30-сантиметровой цели с расстояния 1500 метров.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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