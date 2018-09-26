Законопроект об обязательном медстраховании согласован с соответствующими структурами Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Законопроект "Об обязательном медицинском страховании" уже согласован с соответствующим структурами Азербайджана.

Об этом во вторник сказала начальник департамента права Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров Айсель Ибаева.

По ее словам, исходя из этого законопроекта, подготовленного агентством, также был разработан проект изменений в 13 законах.

Ибаева добавила, что в законопроекте "Об обязательном медицинском страховании" отражены такие вопросы, как сбор страховых взносов, формирование бюджета обязательного медицинского страхования, обеспечение финансовой устойчивости, прогнозирование доходов, статус и роль медицинского учреждения, права и обязательства сторон.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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