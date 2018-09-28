В Азербайджане по факту убийства задержан сотрудник полиции

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в связи с убийством в Газахском районе задержан сотрудник полиции, говорится в пятницу в сообщении Генеральной прокуратуры.

По факту смерти в отделении полиции Газахского района Эльмира Ахундова в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статьям 124.1 (убийство по неосторожности), 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В результате следствия Керим Ахмедов был привлечен в качестве обвиняемого по статье 221.3 Уголовного кодекса. Решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе следствия также был задержан дежурный отделения полиции Газахского района Ильхам Сулейманов, подозреваемый в совершении уголовного преступления по статье 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

В настоящий момент продолжаются необходимые следственные мероприятия по уголовному делу.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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