В рамках Фестиваля Насими представлен креативный проект "Раскрывающаяся стена" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в рамках Фестиваля поэзии, искусства, духовности – Насими в бакинском поселке Гала на неиспользуемом промышленном складе состоялась презентация проекта общественного искусства "Раскрывающаяся стена". Фестиваль, посвящённый творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддина Насими (1369-1417 гг.), организован Фондом Гейдара Алиева при поддержке министерства культуры и впервые проходит в Азербайджане с 27 по 30 сентября.

В проекте приняли участие около 10-ти местных и зарубежных художников, создающих произведения в жанре Urban Street Art (искусство городских пейзажей), которые воплотили свои произведения на стенах здания. Среди них художники из США, Южной Африки, Бразилии, Бельгии, Испании и Франции.

Urban art (урбан-арт) - стиль искусства, относящийся к городскому пространству, городской жизни и городской культуре. В стиле урбан-арт работает большое количество современных художников, дизайнеров и даже режиссеров, питающих особую любовь к городским пейзажам. Город может увлекать не меньше, чем завораживающие дух природные красоты, исторические места и ландшафты. Часто урбан-арт включает в себя элементы стрит-арта и графити, обобщая таким образом большое количество визуальных форм искусства, которые возникают в городских районах, вдохновляя нас городской архитектурой или тематикой городского стиля. В этот раз креативное искусство городских пейзажей было воплощено под воздействием творчества и философии Насими, призывающее к духовному единству, гуманизму, просвещению и совершенству человека. Студенты Азербайджанской государственной художественной академии впоследствии отобразят эти эскизы на стенах здания в больших масштабах.

Фестиваль Насими проходит под лозунгами "Превосходя себя", отражающим философские взгляды поэта, и "Я – крупица, я - светило…", которые являются его строками. Программа широкомасштабного мероприятия охватывает различные виды искусства и области знаний. В дни фестиваля в различных местах Баку, а также родном краю Насими – Шамахы организованы программы. Проект реализуется в международном масштабе с участием всемирно известных исполнителей, философов, ученых, которые пишут о духовности в современном обществе, а также профессионалов, любителей в этой сфере и молодежи, в том числе интерактивно - с широкой публикой зрителей.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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