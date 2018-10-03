Самолет Баку - Сургут вынужденно сел в Уфе из-за ухудшения здоровья пассажира

3 октября 2018 19:58 (UTC+04:00)

Самолет авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший полет по маршруту Баку - Сургут, вынужденно приземлился в аэропорту Уфы из-за ухудшения здоровья пассажира на борту. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс- секретарь международного аэропорта Уфы Татьяна Ризван.

"Самолет рейса номер 824 совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы из-за ухудшения самочувствия пассажирки во время полета. После приземления она доставлена в государственную клиническую больницу № 22", - сказала она.

По словам Ризван, после этого самолет продолжил свой маршрут, вылетев в пункт назначения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Работники каких сфер в Баку получают самую высокую зарплату
Общество 17:30
Еще двое пострадавших при столкновении автобуса с поездом в Баку выписаны из больницы
Общество 16:24
Численность населения Баку ежегодно увеличивается на 20-30 тыс человек
Общество 15:57
В Баку началось строительство подвесного надземного пешеходного перехода (ФОТО)
Общество 2 октября 16:55
МВД Азербайджана: В ДТП с участием автобуса и поезда погибли два человека
Общество 2 октября 12:26
Минздрав Азербайджана о состоянии пострадавших в ДТП с участием поезда и автобуса
Общество 2 октября 11:31
Лента новостей
США не выполняют дорожную карту по сирийскому Манбиджу - пресс-секретарь президента Турции
Турция 21:05
В одной из областей Казахстана планируют построить два мусороперерабатывающих завода
Казахстан 20:59
Соглашение по Идлибу реализуется успешно - пресс-секретарь президента Турции
Турция 20:47
В Азербайджане в прошлом году прекращены полномочия семи председателей судов
Общество 20:46
Венгрия требует от Брюсселя не мешать получать газ по "Турецкому потоку"
Европа 20:34
В Бишкеке состоялось заседание Кыргызско-казахстанского делового совета
Кыргызстан 20:33
Азербайджанский пловец завоевал "золото" и "бронзу" на Кубке мире в Эйндховене
Общество 20:19
На Алмату приходится больше всего перечислений в Фонд медстрахования Казахстана
Казахстан 20:17
Азербайджан возглавил список лучших эногастрономических туров в СНГ
Туризм 20:09