В Азербайджане будет построена новая дорога в обход Агсуинского перевала

4 октября 2018 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет построена новая автомобильная дорога из Шамахы в Агсу в обход Агсуинского перевала.

Об этом сказал в четверг Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

«Автомобильная дорога Баку-Шамахы-Евлах проходит через Агсуинский перевал. Агсуинский перевал протяженностью 14 километров находится в оползневой зоне. Поэтому автомобильная дорога Баку-Шамахы-Евлах будет идти от поселка Муганлы в другом направлении. Протяженность новой дороги составит 16 километров. Эта дорога будет начинаться от поселка Муганлы и будет построена вдоль реки Агсу», - сказал Наджафли.

Наджафли также сказал, что в настоящее время на участке ведутся геолого-разведочные работы.

«После завершения работ будет подготовлен проект новой дороги и представлен соответствующим структурам. После выделения финансовых средств начнется строительство дороги, которое планируется начать в следующем году», - добавил глава пресс-службы агентства.

Напомним, что участки дороги Баку-Шамахы-Евлах от Баку до Шамахи и от Агсу до Евлаха реконструированы и сданы в эксплуатацию.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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