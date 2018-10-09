Замгенпрокурора Азербайджана: С начала года зарегистрированы 55 обращений по жилстройкомбинатам

9 октября 2018 12:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала года в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре поступили 3007 обращений.

Об этом во вторник сказал журналистам заместитель Генпрокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев.

По его словам, 181 из них связано с частным сектором.

«Из них 55 связаны с жилищно-строительными комбинатами, остальные - с деятельностью других предприятий. Завершено расследование по 24 делам, они направлены в суды", - сказал Алиев.

(Текст: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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