Азербайджанскому менталитету присуще большое уважение к женщинам - госкомитет

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане женщины, желающие построить карьеру, стали реже заводить детей.

Об этом во вторник сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

По ее словам, если при определенных обстоятельствах ставится вопрос об одном ребенке в семье, то тогда один из членов семьи хочет, чтобы это был мальчик.

«Я бы не сказала, что это носит массовый характер. В азербайджанском менталитете проявляется большое уважение к женщинам», - отметила Гусейнова.

По ее словам, в Азербайджане девушка, вступающая в брак, должная достигнуть 18 лет. При отсутствии документа об официальной регистрации брака никто не имеет права заключать религиозный брак.

«Конечно, в некоторых местах существуют такие случаи. Для устранения этого мы направили официальное обращение руководству всех районов Азербайджана , создали мониторинговые группы», - добавила председатель госкомитета.

По ее словам, данные группы, с одной стороны, проводят профилактику таких случаев и профилактику случаев насилия, а, с другой стороны, оперативно вмешиваются при выявлении таких ситуаций.

«Уже начали поступать официальные обращения в связи с этим, потому что люди боятся возможного наказания», - сказала Гусейнова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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