Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)

10 октября 2018 14:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня день рождения одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке в ХХ веке – ученого-востоковеда, педагога, доктора филологических наук, профессора Аиды Имангулиевой.

Коллектив Института востоковедения имени академика Зии Буниятова Национальной академии наук Азербайджана в среду посетил могилу видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой во второй Аллее почетного захоронения, и почтив ее память, возложил к могиле венки и цветы.

Директор Института востоковедения, депутат Милли Меджлиса (парламента), доктор филологических наук, профессор Говхар Бахшалиева отметила, что дата 10 октября - очень важный день для коллектива института. «Мы торжественно отмечали этот день при жизни Аиды Иманулиевой, поздравляли ее цветами. Очень жаль, что мы отмечаем день рождения Аиды Имангулиевой без нее, у ее могилы. Безвременный уход из жизни Аиды Имангулиевой стал действительно большой утратой для каждого из нас, нашего коллектива. Пустота, образовавшаяся в нашем институте с уходом Аиды Имангулиевой, все еще ощущается. Мы все чувствуем эту пустоту», - сказала она.

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